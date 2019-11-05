Неймар уник покарання за удар фаната в обличчя після фіналу Кубка Франції

Форварду ПСЖ Неймару вдалось вийти "сухим із води" після скандалу у фіналі Кубка Франції минулого сезону.

Суд вирішив не карати Неймара за удар вболівальника після фінального поєдинку Кубка Франції проти Ренна (2:2, пен. 4:5), повідомляє AFP.

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Відповідне рішення 27-річний бразилець отримав поштою. Також там було нагадування, про обов'язкове дотримання законів і правил поведінки.

Нагадаємо, у фіналі ПСЖ поступився Ренну в серії післяматчевих пенальті. Коли парижани направлялись за срібними нагородами зірковий форвард вдарив фаната в обличчя.

В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 5 поєдинків, в яких відзначився 4-ма голами.

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