Неймар уник покарання за удар фаната в обличчя після фіналу Кубка Франції

Форварду ПСЖ Неймару вдалось вийти "сухим із води" після скандалу у фіналі Кубка Франції минулого сезону.
Суд вирішив не карати Неймара за удар вболівальника після фінального поєдинку Кубка Франції проти Ренна (2:2, пен. 4:5), повідомляє AFP.
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Відповідне рішення 27-річний бразилець отримав поштою. Також там було нагадування, про обов'язкове дотримання законів і правил поведінки.
Нагадаємо, у фіналі ПСЖ поступився Ренну в серії післяматчевих пенальті. Коли парижани направлялись за срібними нагородами зірковий форвард вдарив фаната в обличчя.
В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 5 поєдинків, в яких відзначився 4-ма голами.
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