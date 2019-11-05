Неймар избежал наказания за удар фаната в лицо после финала Кубка Франции

Форварду ПСЖ Неймару удалось выйти "сухим из воды" после скандала в финале Кубка Франции прошлого сезона.

Суд решил не наказывать Неймара за удар болельщика после финального поединка Кубка Франции против Ренна (2:2, пен. 4:5), сообщает AFP.

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Соответствующее решение 27-летний бразилец получил по почте. Также там было напоминание, об обязательном соблюдении законов и правил поведения.

Напомним, в финале ПСЖ уступил Ренну в серии послематчевых пенальти. Когда парижане направлялись за серебряными наградами звездный форвард ударил фаната в лицо.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 5 поединков, в которых отличился 4-мя голами.

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