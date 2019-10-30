ПСЖ не відповідає рівню Неймара, – Рівалдо

Колишній нападник збірної Бразилії Рівалдо вважає, що його співвітчизнику Неймару варто покинути Парі Сен-Жермен.

"ПСЖ – чудовий клуб, але він не відповідає рівню Неймара. Саме тому він хотів покинути Париж влітку. Мені здається, що у світі є не так багато по-справжньому великих клубів, які відповідають рівню його таланту. Це Реал і Барселона, декілька клубів з Англії і, мабуть, один з Німеччини. Неймару потрібен клуб, який має велику історію в Лізі чемпіонів.

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Його багато критикують, тому він засмучений. Щоб стало легше, йому потрібно виграти Лігу чемпіонів, чемпіонат світу зі збірною Бразилії, або "Золотий м'яч". Він помилився, коли покинув Барселону і перейшов у ПСЖ. Але йому тільки 27 років, у нього ще є час. Я вірю, що вже найближчим часом він перейде у великий клуб і стане найкращим футболістом світу", – цитує володаря "Золотого м'яча"-1999 Sky Sports.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ влітку 2017-го року за рекордні 222 мільйони євро. У складі паризького клубу бразилець двічі перемагав у чемпіонаті Франції. Цього року Неймар не потрапив у список 30 претендентів на "Золотий м'яч".

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