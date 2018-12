Неймар шокував кардинальною зміною іміджу та спровокував епічний тролінг соцмереж

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар перевершив самого себе, навідавшись до власного перукаря перед різдвяними святами.

26-річний бразилець, отримавши від клубу дозвіл на дострокові канікули, вирішив кардинально змінити імідж. Відтепер Неймар тішитиме фанів своє грою з дредами на голові.

ПСЖ продасть Неймара або Мбаппе через можливі санкції УЄФА – клуб вже відреагував на інформацію

Користувачі соцмереж, звісно, не втратили нагоди, щоб потролити форварда ПСЖ, буквально засипавши твіттер кумедними мемами. До слова, деякі "юзери" вважають, що Неймар копіює захисника МЮ Кріса Смоллінга.

"Золотий м'яч-2018": Неймар грав у Call of Duty під час церемонії нагородження

Looks like Neymar's new hairstyle has been inspired by chipsticks. pic.twitter.com/7HIbA1ZQ87 — Easyodds.com (@easy_odds) 21 грудня 2018 р.

Les dreadlocks de Neymar ? pic.twitter.com/9HzUiI9SeG — Vines Foot (@vinesfoot) 21 грудня 2018 р.

️ Neymar has got a new hairstyle, which has obviously been inspired by the man who made him want to play football... pic.twitter.com/5VfuB0c1Tf — The Sportsman (@TheSportsman) 21 грудня 2018 р.