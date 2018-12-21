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Неймар шокував кардинальною зміною іміджу та спровокував епічний тролінг соцмереж

14:08 517 Читать на русском
Неймар шокував кардинальною зміною іміджу та спровокував епічний тролінг соцмереж
Неймар знову дивує

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар перевершив самого себе, навідавшись до власного перукаря перед різдвяними святами.

26-річний бразилець, отримавши від клубу дозвіл на дострокові канікули, вирішив кардинально змінити імідж. Відтепер Неймар тішитиме фанів своє грою з дредами на голові.

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Користувачі соцмереж, звісно, не втратили нагоди, щоб потролити форварда ПСЖ, буквально засипавши твіттер кумедними мемами. До слова, деякі "юзери" вважають, що Неймар копіює захисника МЮ Кріса Смоллінга.

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Теги
Франція Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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