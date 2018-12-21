Неймар пропустить матч із Нантом – відома причина

Зірковий нападник Парі Сен-Жермен Неймар не допоможе французькому гранду в заключному поєдинку календарного року в Лізі 1.

Форвард вже пішов у відпустку, повідомляє L'Equipe.

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Відпустити Неймара на різдвяні канікули достроково вирішив керманич парижан Томас Тухель. Причина – дискомфорт, який 26-річний нападник відчуває через незаліковану травму.

Отже, бразилець пропустить матч 19-го туру Ліги 1 проти Нанта, який відбудеться у найближчу суботу. До табору ПСЖ Неймар повернеться на початку січня.