Неймар радикально змінив зачіску – такого кольору на голові бразильця фанати ще не бачили

Нападник ПСЖ Неймар відверто нудьгує у чемпіонаті Франції.

ПСЖ не знаходить рівних суперників у внутрішньому чемпіонаті, тому гравцям доводиться розважати себе в інший спосіб.

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Справжній профі розваг Неймар вкотре змінив імідж. Тепер на голові у 27-річного бразильця красується яскраво-рожева шевелюра. Цікаво, чи буде це приносити фарт його команді у найближчих матчах Ліги чемпіонів. Нагадаємо, ПСЖ в плей-офф зустрінеться з Борусією Д.

В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 14 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 6-ма асистами.

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