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Неймар радикально змінив зачіску – такого кольору на голові бразильця фанати ще не бачили

06:00 478 Читать на русском
Неймар радикально змінив зачіску – такого кольору на голові бразильця фанати ще не бачили
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар відверто нудьгує у чемпіонаті Франції.

ПСЖ не знаходить рівних суперників у внутрішньому чемпіонаті, тому гравцям доводиться розважати себе в інший спосіб.

Добре, що Неймар хоче повернутися в Барселону, – Сетьєн

Справжній профі розваг Неймар вкотре змінив імідж. Тепер на голові у 27-річного бразильця красується яскраво-рожева шевелюра. Цікаво, чи буде це приносити фарт його команді у найближчих матчах Ліги чемпіонів. Нагадаємо, ПСЖ в плей-офф зустрінеться з Борусією Д.

В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 14 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 6-ма асистами.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Неймар Неймар
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