Барселона могла обійтись без Грізманна, трансфер Неймара також не потрібен, – кандидат у президенти каталонського клубу

Підприємець Віктор Фонт, який візьме участь у майбутніх виборах на посаду президента Барселони, поділився думкою щодо трансферної політики клубу.

"Грізманн – чудовий гравець, але в його переході до Барселони не було потреби. Кажуть, що будь-який хороший гравець знадобиться, але я так не думаю.

Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижити

Те саме думаю про Неймара. Не стільки в спортивному аспекті – він один з 3-4 найкращих гравців світу – скільки через фінансові ризики, а також через те, що він обдурив нас.

Час Неймара в Барселоні минув, нам потрібно робити ставку на інших гравців. Ми щасливі, що в цьому сезоні з'явилися такі таланти з Ла Масії, як Ансу Фаті. Краще робити ставку на нього, ніж повертатися до минулого", – сказав Фонт в ефірі Radio Marca.

Нагадаємо, наступні вибори президента Барселони заплановані на 2021 рік, наразі цю посаду займає Жозеп-Марія Бартомеу.

Маліновський проти Фонсеки, момент істини для Вальверде, дилема Зінченка для Гвардіоли – топ-матчі європейського мідвіку