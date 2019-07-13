Неймар на тлі чуток про перехід у Барселону опублікував відео з емблемою каталонського клубу

Нападник ПСЖ Неймар в сторіз Instagram опублікував відео, на якому видно емблему Барселони.

Також на відеозаписі можна помітити цитату з Біблії: "Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від Мене, говорить Господь". (Книга Ісая 54:17).

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Цього літа існує велика ймовірність повернення бразильця в каталонський клуб. Футболіст навіть не прибув на передсезонний збір ПСЖ.

За інформацією європейських ЗМІ, Неймар відразу вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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