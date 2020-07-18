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Неймар поскаржився на агресію від гравців скромного бельгійського клубу

12:21 - Читать на русском
Неймар поскаржився на агресію від гравців скромного бельгійського клубу
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ має претензії до суперника за мотивами товариського матчу проти Васланд-Беверена (7:0).

"Так, ми були трохи налякані. Ми тут, щоб провести товариський матч, тому такі речі не повинні відбуватися. Ми тут, щоб провести підготовку, але також і для того, щоб бути обережними. Але ми гідно відповіли їм, тому ніяких проблем.

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Я дуже щасливий повернутися на поле і зіграти вдома, з уболівальниками на трибунах. Ми крок за кроком готуємося, щоб бути на максимумі до Ліги чемпіонів. Відпочинок не настільки важливий", – сказав Неймар в інтерв'ю beIN Sports.

Нагадаємо, у чвертьфіналі ЛЧ на ПСЖ очікує грізна Аталанта разом із лідером збірної України Русланом Маліновським.

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Теги
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