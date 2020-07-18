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Неймар та Ікарді оригінально розіграли пенальті – аргентинський форвард ПСЖ ледь не зганьбився

10:01 - Читать на русском
Неймар та Ікарді оригінально розіграли пенальті – аргентинський форвард ПСЖ ледь не зганьбився
Неймар та Мауро Ікарді / Фото ФК ПСЖ

Зірки ПСЖ вирішили покуражитись в рамках підготовки до відновлення сезону Ліги чемпіонів.

ПСЖ знищив бельгійський Васланд-Беверен (7:0) в рамках товариської зустрічі.

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Курйозний епізод трапився під час третьго гола парижан. Арбітр призначив пенальті у ворота бельгійців, який традиційно взявся пробивати Неймар. Проте бразилець вирішив схитрити і замість удару віддав пас на Мауро Ікарді, який у боротьбі із захисниками ледь зумів переправити м'яч у ворота.

Нагадаємо, у чвертьфіналі ЛЧ на ПСЖ очікує грізна Аталанта разом із лідером збірної України Русланом Маліновським.

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Теги
Франція Відеоновини Мауро Мауро Ікарді Неймар ПСЖ ПСЖ
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