Неймар пожаловался на агрессию от игроков скромного бельгийского клуба

Форвард ПСЖ имеет претензии к сопернику по мотивам товарищеского матча против Васланд-Беверена (7:0).

"Да, мы были немного напуганы. Мы здесь, чтобы провести товарищеский матч, поэтому такие вещи не должны происходить. Мы здесь, чтобы провести подготовку, но также и для того, чтобы быть осторожными. Но мы достойно ответили им, поэтому никаких проблем.

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Я очень счастлив вернуться на поле и сыграть дома с болельщиками на трибунах. Мы шаг за шагом готовимся, чтобы быть на максимуме в Лиге чемпионов. Отдых не столь важен", – сказал Неймар в интервью beIN Sports.

Напомним, в четвертьфинале ЛЧ на ПСЖ ожидает грозная Аталанта вместе с лидером сборной Украины Русланом Малиновским.

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