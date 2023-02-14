Після поразки від Монако (1:3) спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш увірвався в роздягальню ПСЖ і звинуватив гравців у відсутності агресії на полі. Але деяким футболістам команди не сподобалася така реакція директора, і між ними сталася сутичка. L'Equipe повідомляв про те, що в дискусії брали участь Кампуш, Неймар і Маркіньйос.

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Перед матчем із Баварією в Лізі чемпіонів Неймар підтвердив інформацію L'Equipe про бійку в роздягальні. "Так, це сталося. І мені дуже шкода, що такі речі потрапляють у пресу. Вони повинні залишатися там, де і сталися. Ми повинні з цим розібратися", – цитує Daily Mail слова бразильця.

Матч 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ – Баварія відбудеться сьогодні, 14 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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