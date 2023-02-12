За кілька днів до матчу проти Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у таборі ПСЖ виникли серйозні негаразди.

Початок 2023 року для команди Крістофа Гальтьє вийшов не дуже вдалим – три поразки у семи матчах чемпіонату та виліт із Кубка Франції від Марселя. У суботу, 11 лютого, ПСЖ ще й поступився Монако (1:3) у 23-му турі Ліги 1.

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Після цієї гри в роздягальні парижан спалахнули пристрасті. Спортивний директор клубу Луїш Кампуш розкритикував футболістів за відсутність характеру, але отримав рішучу відповідь. Капітан ПСЖ Маркіньйос і нападник Неймар на підвищених тонах поговорили з функціонером, повідомляє L'Equipe.

Учасники конфлікту обмінялися кількома неприємними фразами португальською мовою, яка є рідною для Кампуша, Неймара і Маркіньйоса. Інші гравці ПСЖ були приголомшені настільки бурхливими емоціями. Ще на полі Неймар був незадоволений діями деяких футболістів, а після завершення гри ледь не дійшло до сутички.

Окрім проблем у роздягальні, парижани мають і серйозні кадрові втрати на поєдинок Ліги чемпіонів проти Баварії. Не зіграє травмований Кіліан Мбаппе, під питанням участь Ліонеля Мессі, у якого теж проблеми зі здоров'ям. Аргентинець проти Монако не грав, як і ще кілька футболістів, яким у день гри діагностуватли кишкову інфекцію.

Нагадаємо, поєдинок ПСЖ – Баварія буде зіграний 14 лютого в Парижі. Матч-відповідь 1/8 фіналу запланований на 8 березня.

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