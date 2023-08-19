Алєксандар Мітровіч погодив особистий контракт з Аль-Хілялем ще 3 тижні тому, після чого почав відкрито вимагати трансферу. Дійшло навіть до бойкоту – 28-річний серб відмовився грати за Фулхем.

Але, зрештою, нападник таки досяг свого. Фулхем дав згоду на трансфер і отримає 50 мільйонів євро без урахування бонусів. Про це інформує Фабріціо Романо у Twitter.

За інформацією інсайдера, гравець після проходження медогляду вирушить до Саудівської Аравії та підпише трирічний контракт із Аль-Хілялем. У поточне трансферне вікно саудівський клуб вже оформив трансфери Неймара, Малкома, Рубена Невеша, Мілінковіча-Савіча, Каліду Кулібалі та Ясіна Буну.

У сезоні АПЛ 2022/23 Мітровіч забив за Фулхем 14 голів (4 – з пенальті), увійшовши у топ-10 бомбардирів Прем'єр-ліги. На сьогоднішній матч чемпіонату Англії проти Брентфорда (0:3) він не потрапив до заявки.

Ліверпуль у меншості переміг Борнмут – Забарний знову провів хороший матч, але припустився гольової помилки