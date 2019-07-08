Неймар вирушить до Барселони цього тижня, аби підписати контракт з каталонцями, – ЗМІ

Форвард ПСЖ Неймар найближчими днями може приєднатись до Барселони.

Неймар цього тижня вирушить до Барселони, щоб вибрати будинок і підписати контракт з каталонцями, повідомляє La Porteria.

Барселона визначилась з ціною за Неймара – ПСЖ хоче значно більше

За інформацією видання, бразилець вже за крок до остаточного переходу в Барселону і залишилось узгодити останні деталі.

Раніше повідомлялось, що зірковий форвард погодився перейти в Барселону і готовий на усе, аби цей трансфер став реальністю.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко