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Неймар проводить час з Роналду у розпал конфлікту з ПСЖ

10:46 1050 Читать на русском
Неймар проводить час з Роналду у розпал конфлікту з ПСЖ
Неймар / Reuters

Неймар перебуває у Турині замість зборів разом з ПСЖ.

Бразильський вінгер не приїхав в ПСЖ на передсезонні збори. Замість цього Неймар відпочиває разом з Кріштіану Роналду у Турині. Фото з футболістами виклав близький друг португальця Рікардо Регуф.

ПСЖ оштрафував Неймара на серйозну суму за неявку на збори

До слова, паризький гранд вже оштрафував Неймара за неявку на збори на 375 тисяч євро. Раніше батько футболіста повідомляв, що ПСЖ знав про запізнення Неймара на передсезонні збори і про це було домовлено ще рік тому.

Також з'явилася інформація, що Неймар вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

Нагадаємо, футболіст не взяв участь у Копа Амеріка-2019, але бразильці змогли стати чемпіоном континенту і без нього.

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ПСЖ оштрафував Неймара на серйозну суму за неявку на збори
09:54
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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону
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