Неймар проводит время с Роналду в разгар конфликта с ПСЖ

Неймар находится в Турине вместо сборов вместе с ПСЖ.

Бразильский вингер не приехал в ПСЖ на предсезонные сборы. Вместо этого Неймар отдыхает вместе с Криштиану Роналду в Турине. Фото с футболистами выложил близкий друг португальца Рикардо Регуф.

ПСЖ оштрафовал Неймара на серьезную сумму за неявку на сборы

К слову, парижский гранд уже оштрафовал Неймара за неявку на сборы на 375 тысяч евро. Ранее отец футболиста сообщал, что ПСЖ знал об опоздании Неймара на предсезонные сборы и об этом было договорено еще год назад.

Также появлялась информация, что Неймар отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

Напомним, футболист не принял участие в Копа Америка-2019, но бразильцы смогли стать чемпионом континента и без него.

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