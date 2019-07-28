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Неймар не допоможе ПСЖ у спарингу проти Сіднея

20:57 132 Читать на русском
Неймар не допоможе ПСЖ у спарингу проти Сіднея
Неймар / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ проведе товариський матч проти ФК Сідней без своєї головної зірки.

ПСЖ зустрінеться з австралійським Сіднеєм в рамках підготовки до старту нового сезону. Форвард парижан Неймар не візьме участь в поєдинку, повідомляє Sport.es.

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24-річний бразилець продовжить працювати по індивідуальній програмі через травму, яку він зазнав ще на початку літа, захищаючи кольори своєї збірної.

Нагадаємо, Неймар раніше заявив керівництву чинного чемпіона Франції, що хоче змінити клуб. Головним претендентом на форварда називають Барселону.

Спаринг між ПСЖ та Сіднеєм відбудеться в Китаї 30 липня, початок о 15:00.

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Товариські матчі Сідней Сідней Неймар в Барселону Товариські матчі Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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