Неймар не допоможе ПСЖ у спарингу проти Сіднея

ПСЖ проведе товариський матч проти ФК Сідней без своєї головної зірки.

ПСЖ зустрінеться з австралійським Сіднеєм в рамках підготовки до старту нового сезону. Форвард парижан Неймар не візьме участь в поєдинку, повідомляє Sport.es.

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24-річний бразилець продовжить працювати по індивідуальній програмі через травму, яку він зазнав ще на початку літа, захищаючи кольори своєї збірної.

Нагадаємо, Неймар раніше заявив керівництву чинного чемпіона Франції, що хоче змінити клуб. Головним претендентом на форварда називають Барселону.

Спаринг між ПСЖ та Сіднеєм відбудеться в Китаї 30 липня, початок о 15:00.

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