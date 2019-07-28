toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Неймар не поможет ПСЖ в спарринге против Сиднея

20:57 30 Читати українською
Неймар не поможет ПСЖ в спарринге против Сиднея
Неймар / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ проведет товарищеский матч против ФК Сидней без своей главной звезды.

ПСЖ встретится с австралийским Сиднеем в рамках подготовки к старту нового сезона. Форвард парижан Неймар не примет участия в поединке, сообщает Sport.es.

Неймар в Динамо: Суркис оценил фантастическую возможность подписания бразильца

24-летний бразилец продолжит работать по индивидуальной программе из-за травмы, которую он получил еще в начале лета, защищая цвета своей сборной.

Напомним, Неймар ранее заявил руководству действующего чемпиона Франции, хочет сменить клуб. Главным претендентом на форварда называют Барселону.

Спарринг между ПСЖ и Сиднеем состоится в Китае 30 июля, начало в 15:00.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Динамо – Шахтер: Сабо назвал самую большую потерю киевлян перед матчем за Суперкубок Украины
09:51
728
Теги
Товарищеские матчи Сидней Сидней Неймар в Барселону Товарищеские матчи Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Милан
22:00
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук