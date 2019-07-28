Неймар не поможет ПСЖ в спарринге против Сиднея

ПСЖ проведет товарищеский матч против ФК Сидней без своей главной звезды.

ПСЖ встретится с австралийским Сиднеем в рамках подготовки к старту нового сезона. Форвард парижан Неймар не примет участия в поединке, сообщает Sport.es.

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24-летний бразилец продолжит работать по индивидуальной программе из-за травмы, которую он получил еще в начале лета, защищая цвета своей сборной.

Напомним, Неймар ранее заявил руководству действующего чемпиона Франции, хочет сменить клуб. Главным претендентом на форварда называют Барселону.

Спарринг между ПСЖ и Сиднеем состоится в Китае 30 июля, начало в 15:00.

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