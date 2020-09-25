"Я вже здогадувався (про відхід Суареса – прим.), але сьогодні зайшов у роздягальню і остаточно в цьому переконався. Буде дуже складно більше не проводити з тобою час як на полі, так і за його межами. Ми будемо дуже сумувати за тобою. Минуло багато років, спільних обідів, вечерь... Це ніколи не забудеться.

Суарес завдав прощального "удару" по Бартомеу – форвард ефектно принизив президента Барселони

Буде дивно побачити тебе в інший футболці. Ти один з найважливіших гравців у історії клубу, що добився вагомих досягнень як в клубі, так і індивідуально. Ти не заслужив, щоб тебе вигнали таким чином. Але правда в тому, що на даний момент мене вже нічого не дивує.

Я бажаю тобі всього найкращого у цьому новому випробуванні. Я дуже тебе люблю. До скорої зустрічі, мій друже", – написав Мессі на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші