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"У нас є інші гравці", – Грізманн поділився думкою стосовно імовірного приходу Неймара в Барселону

14:48 304 Читать на русском
"У нас є інші гравці", – Грізманн поділився думкою стосовно імовірного приходу Неймара в Барселону
Грізманн і Неймар / Reuters

Француз оцінив можливе повернення зірки ПСЖ у столицю Каталонії.

"Ми не говорили про Неймара, але він чудовий гравець. З ним траплялися серйозні травми, але він залишається виконавцем неймовірного рівня.

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Все може трапитися, але у нас є Дембеле, Коутінью і Малком. Це важливі для нас гравці, які, як ми сподіваємося, допоможуть нам в досягненні важливих для нас цілей", – цитує Грізманна Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, чемпіон світу перейшов з Атлетіко у Барселону цього літа. "Матрацники" отримали за зіркового нападника 120 мільйонів євро.

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