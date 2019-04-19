Неймар може зіграти проти Монако – бразилець не виходив на поле з січня

Форвард ПСЖ Неймар вперше за понад 2,5 місяці може вийти на поле. Паризька команда в 33 турі ЛІги 1 прийматиме Монако.

Неймар може зіграти вперше за довгий час, повідомляє ESPN. Бразилець повідомив клубним лікарям, що готовий вийти на поле.

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У п'ятницю та суботу він пройде медогляд, після чого буде прийняте остаточне рішення щодо його участі в матчі 33 туру Ліги 1 з Монако.

Нагадаємо, бразилець не грав із січня через травму п'ятої плюсневої кістки на правій нозі.

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