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Неймар може зіграти проти Монако – бразилець не виходив на поле з січня

16:13 59 Читать на русском
Неймар може зіграти проти Монако – бразилець не виходив на поле з січня
Неймар / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар вперше за понад 2,5 місяці може вийти на поле. Паризька команда в 33 турі ЛІги 1 прийматиме Монако.

 

Неймар може зіграти вперше за довгий час, повідомляє ESPN. Бразилець повідомив клубним лікарям, що готовий вийти на поле.

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У п'ятницю та суботу він пройде медогляд, після чого буде прийняте остаточне рішення щодо його участі в матчі 33 туру Ліги 1 з Монако.

Нагадаємо, бразилець не грав із січня через травму п'ятої плюсневої кістки на правій нозі.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Монако Монако Франція ПСЖ - Монако Неймар Неймар
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