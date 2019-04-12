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"Вболівальники можуть спати спокійно", – батько Неймара дав чітку відповідь, чи залишиться гравець у ПСЖ

15:50 222 Читать на русском
"Вболівальники можуть спати спокійно", – батько Неймара дав чітку відповідь, чи залишиться гравець у ПСЖ
Неймар / соцмережі

Батько форварда ПСЖ Неймара дав відповідь на чутки щодо можливого відходу його сина з паризького клубу.

"У нього довгий контракт з ПСЖ. Зараз йде тільки його другий рік, і він ще навіть не закінчився. Ще не минуло навіть половини терміну контракту.

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Потрібно залишатися спокійними. Чутки про відхід завжди будуть з'являтися, так не буває, щоб про такого гравця, як Неймар, не мріяли люди з інших клубів.

Неймар висловив своє бажання бути в ПСЖ два роки тому, коли підписав контракт. Вболівальники можуть спати спокійно: зараз Неймар не хоче йти з ПСЖ.

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Він хоче продовжувати виступати за ПСЖ, знайти грунт під ногами, щоб допомогти клубу брати трофеї і перемагати", – сказав батько гравця RMC Sport.

Теги
Трансфери Неймар-старший Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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