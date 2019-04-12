"Вболівальники можуть спати спокійно", – батько Неймара дав чітку відповідь, чи залишиться гравець у ПСЖ

Батько форварда ПСЖ Неймара дав відповідь на чутки щодо можливого відходу його сина з паризького клубу.

"У нього довгий контракт з ПСЖ. Зараз йде тільки його другий рік, і він ще навіть не закінчився. Ще не минуло навіть половини терміну контракту.

Адріано: Неймар розповів мені, що шкодує про відхід з Барселони

Потрібно залишатися спокійними. Чутки про відхід завжди будуть з'являтися, так не буває, щоб про такого гравця, як Неймар, не мріяли люди з інших клубів.

Неймар висловив своє бажання бути в ПСЖ два роки тому, коли підписав контракт. Вболівальники можуть спати спокійно: зараз Неймар не хоче йти з ПСЖ.

Неймар: Я дуже сумую за часами у Барселоні

Він хоче продовжувати виступати за ПСЖ, знайти грунт під ногами, щоб допомогти клубу брати трофеї і перемагати", – сказав батько гравця RMC Sport.