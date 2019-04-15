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Твіттеріада. Мораєс шокував Україну, Лунін показав батька, екс-кохана Неймара відверто розкрила інтимні принади

22:00 323
Твіттеріада. Мораєс шокував Україну, Лунін показав батька, екс-кохана Неймара відверто розкрила інтимні принади
Бруна Маркезіні / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Лагідна українізація Мораєса

У центральному матчі 24 туру УПЛ Шахтар приймав Зорю, але Тайсон, схоже, зазделегідь був переконаний у легкій перемозі своєї команди.

тайсон

Тараса Степаненка на чемпіонську гру надихає його дружина Маргарита.

степаненко

Після скандалу із натуралізацією Жуніора Мораєса запанувало затишшя. Новоспечений форвард збірної України використав цей період для освоєння української мови, чим приємно шокував багатьох уболівальників. "Кава та смішна бесіда. Що ви думаєте про те, що ми говорили?" – майже правильно сформулював свою думку етнічний бразилець. Не зупиняйся, Жуніоре!

мораєс

Натомість іншого бразильського українця – Марлоса – вже прооперували в Барселоні. Хавбек Шахтаря та збірної України повернеться на поле через півтора місяці.

марлос

Додо – ще один бразилець із Шахтаря – цей сезон проводить у Віторії Гімараєш на правах оренди. І почувається там чудово.

додо

Ми вже давно знайомі із батьком Андрія Луніна, який активно коментував у ЗМІ трансферні чутки щодо свого сина. Знайомі заочно. Тепер же молодий український кіпер представив отця широкому загалу. Padre!

лунін

А от голкіпер Динамо Денис Бойко довго думав, зважував усі "за" і "проти"...

бойко

...а потім обрав новий диван :)))

бойко

Віктор Вацко записав великий ексклюзив із легендою – Олегом Блохіним. Ви вже в курсі, скільки за "динамівця" пропонував Реал, і як гравці тодішньої команди Лобановського пили горілку?

вацко блохін

Випити, не ховаючись, можна у щойно відкритому пивбарі імені Панкова-Мілевського. Усіх гостей зустрічає фреска, на якій увіковічнене святкування Мілею ефектної панєнки у ворота Швейцарії на ЧС-2006.

мілевський панков

Хавбек Карпат Дмитро Кльоц вітає найріднішу із Днем народження.

кльоц

Коли Джаба Ліпартія вдома... Найщиріші емоції сьогоднішнього випуску Твіттеріади.

ліпартія

Світ. Моліться за Короля футболу!

Вже завтра Ліга чемпіонів дізнається імена двох півфіналістів сезону. Ліонель Мессі зосереджено очікує на МЮ і збирається довести справу, розпочату на Олд Траффорд, до логічного завершення.

мессі

Кіпер Барси Марк-Андре тер Штеген зберігає спокій і респектує своєму співвітчизнику, легендарному Дірку Новіцкі, важкому форварду Даллас Маверікс.

тер штеген

Завжди цікаво зіграти на контрасті, порівнявши емоції каталонців із їхніми запеклими суперниками – Реалом. Марсело із Карімом Бензема вдалися до позерства, хоча пролетіли повз усі трофеї сезону.

марсело бензема

Серхіо Рамос оцінює ситуацію більш тверезо. Наодинці думається краще.

рамос

Марко Асенсіо також віддає перевагу усамітненню.

асенсіо

Як там поживають знамениті старі вояки? 33-річний Есекіель Лавессі продовжує свою серію колоритних селфі.

лавессі

Робін ван Персі, 35 років, отримав у подарунок ось таку картину.

ван персі

"Угорський Мессі", 30-річний Балаж Фаркаш спокійно почувається у товаристві ведмедя. Благо, їх розділяє сітка.

фаркаш

А от 78-річного короля футболу Пеле здоров'я підводить вже давно. Культового дідугана провідав Неймар.

пеле неймар

У домі Неймара віднедавна вже немає місця для Бруни Маркезіні, екс-коханої форварда ПСЖ. Лише син Даві Лука і поважні матрони.

неймар

Бонуси. Пташку випустили із золотої клітки

Це трапилося у жовтні минулого року. Неймар та Бруна неодноразово намагалися склеїти мозаїку розбитих стосунків, але й цього разу нічого не вийшло. Восени ЗМІ відрапортували про черговий розрив між зірковим футболістом та ефектною актрисою і моделлю.

Опинившись на волі, Маркезіні випрямила крила. Її Instagram заполонили куди відвертіші фото. На деяких із них бразилійка – без бюстгальтера.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Вона проміняла Роналду на лесбійську любов, екс-гравець збірної України кардинально змінив зовнішність

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