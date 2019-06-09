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"Неймар – наркоман, якого слід посадити у в'язницю", – нові подробиці від моделі, яка звинуватила гравця у зґвалтуванні

16:09 527 Читать на русском
"Неймар – наркоман, якого слід посадити у в'язницю", – нові подробиці від моделі, яка звинуватила гравця у зґвалтуванні
Неймар / Reuters

У секс-скандалі за участі зірки ПСЖ з'являються несподівані деталі.

Текст листування моделі Наджили Тріндаде зі своїм адвокатом у WhatsApp опублікував AS.

Неймар втратив кількох спонсорів через секс-скандал

"Він вдарив мене і згвалтував. Він був п'яним і під наркотиками. Це жахлива людина. Наркоман, агресор, якого потрібно посадити у в'язницю. Він становить загрозу для суспільства", – написала дівчина. Пізніше адвокат Хосе Едгар Буено відмовився від справи.

Адвокат дівчини, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні, відмовився від позову через неправдиві свідчення

Неймар в п'ятницю в Ріо-де-Жанейро дав свідчення за звинуваченням у зґвалтуванні. Він приїхав до поліцейської дільниці на кріслі-каталці.

Нагадаємо, 27-річний бразилець не зіграє на Копа Амеріка через травму.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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