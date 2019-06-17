Неймар может вернуться в Испанию – агент форварда начал переговоры о трансфере

Агент Неймара Пини Захави начал работу над возвращением скандального бразильца в Примеру. На форварда претендуют Барселона и Реал.

Форвард ПСЖ Неймар может снова сменить клуб. После двух лет во Франции бразилец настроен вернуться в Испанию, а его агент Пини Захави уже начал работу над данным трансфером.

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Интересно, что именно Захави 2 года назад организовывал переход Неймара из Барселоны в ПСЖ за рекордные 222 млн евро. Агент уже начал переговоры с Барселоной и Реалом, при этом приоритет отдается именно "блаугранас", сообщает L'Equipe.

К слову, вчера президент ПСЖ заявил, что готов попрощаться с несколькими исполнителями, которые не видят своего будущего в Париже. Также сообщалось о готовности клуба продать Неймара в случае получения достойного предложения.

Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 рек и выиграл с командой Лигу чемпионов и стал двукратным чемпионом Испании. Сейчас 27-летний нападающий восстанавливается от травмы, из-за которой пропускает Копа Америка-2019.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ