Неймар, Мбаппе, Грізманн, Ібрагімовіч, Роналду – Матюйді впорався з вибором найкращого гравця

"Я грав разом з Неймаром, Мбаппе, Грізманном, Ібрагімовічем і Кріштіану Роналду. Всі вони фантастичні футболісти.

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Але якщо мені потрібно вибрати найкращого партнера по команді, то я назву Кріштіану, враховуючи його заслуги за кар'єру, а також те, що він робить досі. Він є винятковим гравцем. Роналду старіє, це правда, але він розуміє це. Я ніколи раніше не бачив, щоб хтось інший так прагнув бути найкращим", – цитує Матюїді L'Equipe.

Нагадаємо, нещодавно Блез попрощався з Ювентусом та приєднався до клубу з МЛС Інтер Маямі, співласником якого є легендарний Девід Бекхем.

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