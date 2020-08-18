toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Неймар, Мбаппе, Грізманн, Ібрагімовіч, Роналду – Матюйді впорався з вибором найкращого гравця

06:00 - Читать на русском
Неймар, Мбаппе, Грізманн, Ібрагімовіч, Роналду – Матюйді впорався з вибором найкращого гравця
Златан Ібрагімовіч та Неймар / Фото AP

Екс-півзахисник Юве Блез Матюйді має досвід виступів з іконами світового футболу.

"Я грав разом з Неймаром, Мбаппе, Грізманном, Ібрагімовічем і Кріштіану Роналду. Всі вони фантастичні футболісти.

Матюйді офіційно став першою зіркою в клубі Бекхема

Але якщо мені потрібно вибрати найкращого партнера по команді, то я назву Кріштіану, враховуючи його заслуги за кар'єру, а також те, що він робить досі. Він є винятковим гравцем. Роналду старіє, це правда, але він розуміє це. Я ніколи раніше не бачив, щоб хтось інший так прагнув бути найкращим", – цитує Матюїді L'Equipe.

Нагадаємо, нещодавно Блез попрощався з Ювентусом та приєднався до клубу з МЛС Інтер Маямі, співласником якого є легендарний Девід Бекхем.

Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон у Лізі чемпіонів може спричинити відхід легенд

blog_ava
Лідер Севільї принизив Шахтар, коментуючи вихід у фінал Ліги Європи
17 серпня
34983
Теги
Світ Златан Златан Ібрагімовіч Кріштіану Кріштіану Роналду Антуан Антуан Грізманн Блез Блез Матюйді Неймар Ювентус Ювентус Кіліан Кіліан Мбаппе
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона офіційно звільнила Сетьєна
    Іспанія — 17 серп2723 Барселона офіційно звільнила Сетьєна
14
год
:
39
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?