Неймар, Мбаппе, Гризманн, Ибрагимович, Роналду – Матюйди справился с выбором лучшего игрока

"Я играл вместе с Неймаром, Мбаппе, Гризманном, Ибрагимовичем и Криштиану Роналду. Все они фантастические футболисты.

Матюиди официально стал первой звездой в клубе Бекхэма

Но если мне нужно выбрать лучшего партнера по команде, то я назову Криштиану, учитывая его заслуги за карьеру, а также то, что он делает сейчас. Он является исключительным игроком. Роналду стареет, это правда, но он понимает это. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то другой так стремился быть лучшим", – цитирует Матюиди L'Equipe.

Напомним, недавно Блез попрощался с Ювентусом и присоединился к клубу с МЛУ Интер Майами, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм.

Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон в Лиге чемпионов может привести к уходу легенд