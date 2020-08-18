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Неймар, Мбаппе, Гризманн, Ибрагимович, Роналду – Матюйди справился с выбором лучшего игрока

06:00 - Читати українською
Неймар, Мбаппе, Гризманн, Ибрагимович, Роналду – Матюйди справился с выбором лучшего игрока
Златан Ибрагимович и Неймар / Фото AP

Экс-полузащитник Юве Блез Матюиди имеет опыт выступлений с иконами мирового футбола.

"Я играл вместе с Неймаром, Мбаппе, Гризманном, Ибрагимовичем и Криштиану Роналду. Все они фантастические футболисты.

Матюиди официально стал первой звездой в клубе Бекхэма

Но если мне нужно выбрать лучшего партнера по команде, то я назову Криштиану, учитывая его заслуги за карьеру, а также то, что он делает сейчас. Он является исключительным игроком. Роналду стареет, это правда, но он понимает это. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то другой так стремился быть лучшим", – цитирует Матюиди L'Equipe.

Напомним, недавно Блез попрощался с Ювентусом и присоединился к клубу с МЛУ Интер Майами, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм.

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