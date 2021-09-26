ПСЖ проходить чемпіонат Франції без втрат очок, однак в роздягальні команди не все ідеально.

Цього разу свій норов показав Кіліан Мбаппе, який завершив матч проти Монпельє (2:0) без жодної гольової дії.

Неймар і Мбаппе спровокували сутичку після важкої перемоги ПСЖ над аутсайдером Ліги 1

Чемпіон світу за 87 хвилин змарнував кілька розкішних моментів і покидав поле відверто невдоволеним. На 89-й хвилині Дракслер забив другий м'яч ПСЖ, проте це зовсім не потішило Мбаппе. Форвард звернув увагу на гольовий пас Неймара, хоча до того бразилець не так охоче ділився м'ячем. "Мені він так не віддавав!" – Мбаппе поскаржився Ідріссі Гуйє, який сидів поруч.

Нагадаємо, нещодавно ПСЖ сколихнув інший скандал. Ліонель Мессі відмовився тиснути руку тренеру Маурісіо Почеттіно після заміни. Зараз аргентинець травмований, але молодші зірки команди вигадують нові інфоприводи.

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