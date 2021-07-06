Підопічні Тіте опинились за крок від омріяного трофею після перемоги над перуанцями. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2021, 1/2 фіналу

Бразилія – Перу – 1:0

Гол: Пакета, 35

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У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбулась перша півфінальна зустріч Копа Амеріка, в якій збірна Бразилії приймала команду Перу. Матч завершився перемогою господарів поля з мінімальним рахунком 1:0.

Автором єдиного гола на 35-й хвилині став Лукас Пакета. Асистентом виступив Неймар, який, пройшовши лівим флангом, увірвався у штрафний майданчик, ефектно накрутив кількох захисників і зряче відпасував на півзахисника Ліона в район одинадцятиметрової позначки. Влучити у ворота залишалось справою техніки.

Перемога дозволила Бразилії вийти у фінал турніру, де вона зустрінеться з переможцем матчу Аргентина – Колумбія, який відбудеться в ніч на 7 липня.

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