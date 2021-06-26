Вирішальний момент зустрічі 10-го туру між Орландо Сіті та Інтером Маямі трапився на 80-й хвилині, а головним героєм став Нані.

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34-річний португалець отримав м'яч на лівому фланзі, змістився на кут штрафного майданчика та потужним ударом вгатив у дальню дев'ятку, ледь не порвавши сітку. Голкіпер був безсилим. Для Нані це вже 6 гол у 8-ми зустрічах сезону 2021. Вінгер також тричі асистував.

До слова, Нані виступає в США з лютого 2019-го, до цього в його кар'єрі були Спортінг, МЮ, Фенербахче, Валенсія та Лаціо.

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