Форвард ПСЖ планує влаштувати вечірку грандіозних масштабів у рідній Бразилії, повідомляє Marca з посиланням на О Globo.

Барселона має варіант з поверненням Неймара за 40 млн євро, – потенційний президент каталонського клубу Фарре

Неймар розраховує на 500 гостей, які відпочиватимуть упродовж 5 днів. Розважати публіку будуть знамениті артисти. Найдорожчий футболіст світу побудує спеціальне підземне приміщення, щоб не турбувати сусідів. Гостям заборонять брати із собою телефони та знімати вечірку.

Рішення Неймара викликало неабияке обурення. У Бразилії від коронавірусу загинули 190 тисяч людей, і така зухвала вечірка з великою кількістю людей створює серйозну небезпеку масового поширення хвороби.

"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону