Форвард ПСЖ планирует устроить вечеринку грандиозных масштабов в родной Бразилии, сообщает Marca со ссылкой на О Globo.

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Неймар рассчитывает на 500 гостей, которые будут отдыхать в течение 5 дней. Развлекать публику будут знаменитые артисты. Самый дорогой футболист мира построит специальное подземное помещение, чтобы не беспокоить соседей. Гостям запретят брать с собой телефоны и снимать вечеринку.

Решение Неймара вызвало большое возмущение. В Бразилии от коронавируса погибли 190 тысяч человек, и такая наглая вечеринка с большим количеством людей создает серьезную опасность массового распространения болезни.

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