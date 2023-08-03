Товарищеский матч

Чонбук Моторс – ПСЖ – 0:3

Голы: Неймар, 40, 83, Ассенсио, 88

ПСЖ проиграл две встречи в своем турне по Японии. Перед стартом сезона 2023/24 два поражения вызвали волнение у фанатов, но парижане смогли реабилитироваться.

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Луис Энрике с первых минут выпустил на поле Неймара, не игравшего с февраля из-за травмы. Бразилец снял все вопросы относительно своей формы, забив два гола и продемонстрировав всю красоту своей техники. Неймар принял участие и в третьем голе ПСЖ. Нападающий поразительно прочитал ситуацию, и пяткой отдал пас на Асенсио, который отличным дальним ударом отличился впервые за новый клуб.

Матч против Чонбука Моторс стал последним для подопечных Луиса Энрике перед стартом сезона. Уже 12 августа ПСЖ сыграет в Лиге 1 против Лорьяна.