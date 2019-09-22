Невілл: Нинішній Челсі – найсимпатичніший за всю епоху Абрамовича

Екс-гравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розхвалив тренерський підхід Френка Лемпарда.

"Буде чудово, якщо в неділю Ліверпуль втратить очки (у матчі проти Челсі – прим.). Не через якісь мої особисті причини – просто втрата Ліверпулем і Сіті очок зробить сезон драматичнішим.

Лемпард назвав тренера, який найбільше вплинув на нього

Думаю, це найсимпатичніший Челсі, який ми бачили за всю епоху Романа Абрамовича. Я не кажу, що мені не подобається Челсі, просто раніше їх було складно любити через певні вчинки. Окрім того, гравці Челсі завжди виглядали трохи примхливими", – сказав Невілл в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, російський мільярдер Роман Абрамович придбав Челсі у 2003-му році. З цього часу "сині" по 5 разів вигравали чемпіонат і Кубок Англії, а також перемагали в Лізі Чемпіонів і двічі у Лізі Європи.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду