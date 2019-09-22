Невилл: Нынешний Челси – самый симпатичный в эпоху Абрамовича

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл расхвалил тренерский подход Фрэнка Лэмпарда.

"Будет славно, если в воскресенье Ливерпуль потеряет очки. Не в силу каких-то моих личных причин – просто потеря Ливерпулем и Сити очков сделает сезон более драматичным.

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Думаю, это самый симпатичный Челси, что мы видели в эпоху Романа Абрамовича. Я не говорю, что мне не нравится Челси, но прежде было сложно их полюбить из-за их поступков и того факта, что их игроки всегда выглядели немного капризными", – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович приобрел Челси в 2003 году. С тех пор "синие" по 5 раз выигрывалы чемпионат и Кубок Англии, а также побеждалы в Лиге Чемпионов и дважды в Лиге Европы.

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