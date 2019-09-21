Лемпард назвав тренера, який найбільше вплинув на нього

Тренер Челсі Френк Лемпард поділився думкою щодо своїх колишніх вчителів.

"Всі тренери, під керівництвом яких я грав, впливали на мене. Можливо, Моурінью вплинув на мене більше за інших.

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Я працював під його керівництвом в той період своєї кар'єри, коли мої виступи і світогляд стали кращими. Він зробив мене набагато впевненішим серед партнерів по команді.

Тому зараз я намагаюся працювати так само зі своїми гравцями, намагаючись налагодити особисті стосунки з ними. Це означає, що я кожен день підштовхую їх до того, щоб стати кращими. Я намагаюся допомогти їм відчувати себе впевнено і розумію, що їм необхідно для того, щоб вони могли прогресувати.

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Я багато чому навчився у Моурінью, проте не збираюся копіювати його. Хочу бути самим собою", – цитує Лемпарда Sky Sports.