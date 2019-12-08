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Невілл – про расизм: Ми оцінюємо інші країни, але самі не можемо впоратись

15:33 87 Читать на русском
Невілл – про расизм: Ми оцінюємо інші країни, але самі не можемо впоратись
Гарі Невілл / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл поділився думками що расистського скандалу під час манкуніанського дербі і пов'язав його з політичною діяльністю прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

85’ Ніколас Отаменді
 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль
85’ Ніколас Отаменді

"Під час дебатів прем'єр-міністр говорить про міграцію у нашу країну і про те, що люди повинні відповідати певному рівню. Це підливає масла в вогонь. За останні кілька років ситуація стала гіршою не лише у футболі, але й в країні. Фанат думає, що може прийти на матч і ображати на расовому грунті когось, хто грає в футбол. Це огидно, жахливо і вимагає якнайшвидше вжити відповідних заходів.

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Справа не лише в тому, щоб усунути його (порушника – прим.) від футболу. Відповідальність лежить на кожному. Ми завжди оцінюємо інші країни з точки зору того, як вони дають собі раду з расизмом, але самі не можемо впоратись з ним", – зазначив Невілл в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, у переможному для Манчестер Юнайтед матчі проти Манчестер Сіті (2:1) екс-гравець Шахтаря Фред зазнав расистських образ з боку уболівальників – фанати навіть кидали у півзахисника різні предмети під час гри.

Гарі Невілл захищав кольори Манчестер Юнайтед у 1992-2011 роках.

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