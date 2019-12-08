Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: екс-гравець Шахтаря прокоментував расистський скандал у дербі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред висловився щодо проблем расизму у футболі.

"На жаль, ми живемо у відсталому суспільстві. Те, що проблема расизму актуальна в 2019 році – справжня ганьба. На полі я нічого не бачив. Згодом дізнався про все в роздягальні – хлопці показали. У мене навіть запальничку кинули. Намагаюсь не хвилюватись через це і дивитися в майбутнє. На жаль, подібне відбувається на деяких стадіонах. Сталося тут, траплялося в Україні з деякими друзями. Це сумно, але треба тримати голову високо і забути про це. Ми не повинні приділяти расистам увагу, тому що саме її вони і добиваються. Я спілкувався з рефері після матчу, вони щось з цим зроблять, і все.

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Ми однакові, незалежно від кольору шкіри, волосся або статі. Ми всі прибули з одного місця, і всі підемо в одне і те ж місце, коли все буде сказано і зроблено. Радий, що у мене багато друзів, які підтримали мене. Наприклад, Джессі Лінгард. Не хочу думати про це. Хочу рухатись далі", – цитує слова Фреда видання ESPN.

Нагадаємо, у переможному для Манчестер Юнайтед матчі проти Манчестер Сіті (2:1) екс-гравець Шахтаря зазнав расистських образ з боку уболівальників – фанати навіть кидали у півзахисника різні предмети під час гри.

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