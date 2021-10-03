Верес та Олександрія не змогли виявити сильнішого у поєдинку 10-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Команди мали досить мало нагод відзначитись у першій половині, з яких можна відзначити удар Бабогла головою та сейв Когута, а також трохи невлучний постріл Ковальця. По перерві моментів більше не стало, хіба що Олександрія вдалась до фінального штурму, проте Верес втримав нічию.

Верес втримав нічию з Олександрією – рівняни не програють у п'яти "домашніх" матчах УПЛ поспіль

Таким чином, Олександрія залишилась п'ятою з 18 пунктами (Зорі ще належить дограти свій поєдинок з Десною), а Верес з 12 очками розташувався на восьмій сходинці.