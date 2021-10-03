Невезіння олександрійців та продовження серії без поразок рівненців у відеоогляді матчу Верес – Олександрія
18:37 - Читать на русском
Верес та Олександрія не змогли виявити сильнішого у поєдинку 10-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Команди мали досить мало нагод відзначитись у першій половині, з яких можна відзначити удар Бабогла головою та сейв Когута, а також трохи невлучний постріл Ковальця. По перерві моментів більше не стало, хіба що Олександрія вдалась до фінального штурму, проте Верес втримав нічию.
Верес втримав нічию з Олександрією – рівняни не програють у п'яти "домашніх" матчах УПЛ поспіль
Таким чином, Олександрія залишилась п'ятою з 18 пунктами (Зорі ще належить дограти свій поєдинок з Десною), а Верес з 12 очками розташувався на восьмій сходинці.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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