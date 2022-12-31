Чемпіонат Англії 2022/23, 18-й тур

Ліверпуль – Лестер – 2:1

Голи: Фас, 38 (автогол), 45 (автогол) – Дьюсбері-Холл, 4

Вест Хем – Брентфорд – 0:2

Голи: Тоуні, 18, Дасілва, 43

Ліверпуль відставав від зони ЛЧ на 5 очок, тож у домашньому поєдинку проти Лестера підопічним Юргена Клоппа була потрібна тільки перемога. Втім, вже на 4-й хвилині "червоні" пропустили гол внаслідок ефектного обіграшу між Барнсом, Дака та Дьюсбері-Холллом у центрі поля – останній протягнув м'яч аж до чужого штрафного й опинився перед Аліссоном, впевнено перегравши кіпера. 0:1!

Господарі відповіли кількома хорошими атаками і навіть забили гол (його не зарахували через офсайд), але загалом Лестер тримався міцно. На щастя для мерсисайдців, ситуацію перегорнув захисник "лисиць" Ваут Фас. На 38-й хвилині бельгієць підрізав просту передачу з флангу, чудернацьким чином закинувши її у дальню дев'ятку власних воріт (хоча Ворд готовий був її забрати)...

Leicesters goal of the season - shame it was the wrong goal pic.twitter.com/Nc4VRNtBIM — Kel Curwood ️️ (@Kel_NFFC) December 30, 2022

...а на 45-й він оформив "дубль"! Нуньєс знову запоров вихід віч-на-віч, перекинувши голкіпера й влучивши у дальню стійку, а м'яч відскочив у Фаса – і залетів у ворота. 2:1! Таким чином, Ваут став четвертим футболістом в історії АПЛ, якому вдалося забити два автоголи в одному матчі. Захисник став у один ряд з Джеймі Каррагером (зробив це у 1999 році), Майклом Проктором (2003) і Джонатаном Волтерсом (2013).

Другий тайм виявився значно багатшим на гострі моменти. Обидві команди змарнували низку прекрасних шансів змінити рахунок. Зокрема, Барнс влучив у поперечину (хоча й після офсайду) і виходив віч-на-віч з Аліссоном (недвало). "Червоним" же не дозволили збільшити перевагу сейви Ворда та фантастичне марнотратство Нуньєса. У підсумку, нових голів вболівальники на Енфілді не побачили.

Фінальний свисток зафіксував четверту поспіль перемогу Ліверпуля. Мерсисайдці наблизились до зони ЛЧ на відстань двох очок. Лестер тримається у чотирьох залікових балах від зони вильоту.

У паралельному матчі Брентфорд досить буденно розібрався з Вест Хемом у Лондоні. Гості відкрили рахунок вже на 18-й хвилині зусиллями Айвена Тоуні. Футболіст, якому світить тривала дискваліфікація аж через 262 ставки на тоталізаторі, забив 20-й гол у АПЛ в 2022 році – тільки Холанду (20 голів) і Кейну (26) підкорилося це досягнення.

На 43-й хвилині Айвен ще й асистував Джошу Дасілві. Це був важкий удар для "молотобійців". За останні три роки Вест Хем жодного разу не йшов на перерву з відставанням у два голи, граючи вдома. Від цього шоку команда так і не відійшла, навіть не розмочивши рахунок.

0:2 на Олімпійському стадіоні. Вест Хем програв у п'ятому матчі АПЛ поспіль, чого не траплялось з 2017-го року. Девід Мойєс же востаннє видав таку серію аж 17 років тому. "Молотобійці" тримаються в одному очку від зони вильоту.

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