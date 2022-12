Чемпіонат Англії 2022/23, 18-й тур

Ліверпуль – Лестер – 2:1

Голи: Фас, 38 (автогол), 45 (автогол) – Дьюсбері-Холл, 4

Вест Хем – Брентфорд – 0:2

Голи: Тоуні, 18, Дасілва, 43

Ліверпуль відставав від зони ЛЧ на 5 очок, тож у домашньому поєдинку проти Лестера підопічним Юргена Клоппа була потрібна тільки перемога. Втім, вже на 4-й хвилині "червоні" пропустили гол внаслідок ефектного обіграшу між Барнсом, Дака та Дьюсбері-Холллом у центрі поля – останній протягнув м'яч аж до чужого штрафного й опинився перед Аліссоном, впевнено перегравши кіпера. 0:1!

Господарі відповіли кількома хорошими атаками і навіть забили гол (його не зарахували через офсайд), але загалом Лестер тримався міцно. На щастя для мерсисайдців, ситуацію перегорнув захисник "лисиць" Ваут Фас. На 38-й хвилині бельгієць підрізав просту передачу з флангу, чудернацьким чином закинувши її у дальню дев'ятку власних воріт (хоча Ворд готовий був її забрати)...

Leicesters goal of the season - shame it was the wrong goal pic.twitter.com/Nc4VRNtBIM