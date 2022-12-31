Команда Клоппа пропустила вже на 4-й хвилині через жахливі дії в захисті. Дьюсбері-Хол пронісся "коридором" по центру і легко переграв Аліссона. Ліверпуль за 35 хвилин не створив жодного моменту, але на допомогу прийшов Ваут Фас.

Ліверпуль завдяки двом автоголам здобув вольову перемогу над Лестером, Вест Хем програв вп'яте поспіль

Центрбек Лестера перевернув все з ніг на голову, оформивши 2 автоголи за 7 хвилин. Спочатку бельгієць ефектно замкнув простріл Трента, а потім люб'язно добив м'яч у сітку власних воріт після чергового змарнованого моменту Дарвіна. Другий тайм минув без голів, тому Ліверпуль святкував дещо курйозну перемогу з рахунком 2:1.