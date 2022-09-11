Баварія продовжила свою невдалу серію в чемпіонаті Німеччини, розписавши нічию зі Штутгартом. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Баварія – Штутгарт на Футбол 24.

Баварія повела в рахунку ближче до кінця першого тайму: Кімміх побачив забігання Девіса та віддав передачу канадцю, а той прострілив у центр. М'яч долетів до Теля, який точно пробив у кут воріт.

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Штутгарт відповів двома голами на старті другої половини. Взяття воріт Гірассі було скасовано через фол, але Фюріх дуже швидко таки пробив Нойєра. Баварія знову вийшла вперед, відзначився Мусіала. Втім, Гірассі в компенсований час реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок – 2:2.

Таким чином, Баварія залишається лідером першості, маючи 12 очок після 6 турів, але можуть втратити лідерські позиції після поєдинку Уніон Берліна та Фрайбурга.