Бавария продолжила свою неудачную серию в чемпионате Германии, расписав ничью со Штутгартом. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Штутгарт на Футбол 24.

Бавария повела в счете ближе к концу первого тайма: Киммих увидел забегание Дэвиса и отдал передачу канадцу, а тот прострелил в центр. Мяч долетел до Теля, который точно пробил в угол ворот.

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Штутгарт ответил двумя голами на старте второй половины. Взятие ворот Гирасси было отменено из-за фол, но Фюрих очень быстро пробил Нойера. Бавария снова вышла вперед, отличился Мусиала. Впрочем, Гирасси в компенсированное время реализовал пенальти и установил окончательный счет – 2:2.

Таким образом, Бавария остается лидером первенства, имея 12 очков после шести туров, но могут потерять лидерские позиции после поединка Унион Берлина и Фрайбурга.