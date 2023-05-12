Коли у стартовому складі Жозе Моурінью не знайшлося місця Вейналдуму та Дибалі, стало зрозуміло: Рома відсиджуватиметься в обороні з надією створити 1-2 моменти за весь матч, щоб здобути мінімальну перемогу. Так і сталося, ось тільки головним героєм став несподіваний персонаж.

Рома мінімально здолала Байєр і наблизилася до фіналу Ліги Європи – Моурінью засушив всі ідеї Хабі Алонсо

Єдиний гол у цій зустрічі провів 20-річний Едоардо Бове, який взимку мав піти в оренду в Трієстину заради отримання стабільної ігрової практики. Але через травми Смоллінга (опорник Крістанте опустився в центр оборони) і Вейналдума хлопець став гравцем стартового складу. І ось, у першому півфінальному матчі Ліги Європи з Байєром у віці 20 років і 360 днів він став наймолодшим гравцем в історії римського клубу, який забив у півфіналі єврокубка.

Матч-відповідь Байєра з Ромою відбудеться через тиждень, 18 травня.