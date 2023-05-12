Когда в стартовом составе Жозе Моуринью не нашлось места Вейналдуму и Дибале, стало понятно: Рома будет отсиживаться в обороне с надеждой создать 1-2 момента за весь матч, чтобы добыть минимальную победу. Так и произошло, вот только главным героем стал неожиданный персонаж.

Рома минимально одолела Байер и приблизилась к финалу Лиги Европы – Моуринью засушил все идеи Хаби Алонсо

Единственный гол в этой встрече провёл 20-летний Эдоардо Бове, который зимой должен был уйти в аренду в Триестину ради получения стабильной игровой практики. Но из-за травм Смоллинга (опорник Кристанте опустился в центр обороны) и Вейналдума парень стал игроком стартового состава. И вот, в первом полуфинальном матче Лиги Европы с Байером в возрасте 20 лет и 360 дней он стал самым молодым игроком в истории римского клуба, который забил в полуфинале еврокубка.

Ответный матч Байера с Ромой состоится через неделю, 18 мая.