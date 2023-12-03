ЛНЗ вирвав перемогу над Чорноморцем у матчі 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Чорноморець – ЛНЗ на "Футбол 24".

Перший гол у зустрічі був забитий аж на 52 хвилині – Хобленко підхопив м'яч після невдалої гри захисника та перекинув Варакуту. Чорноморець відігрався на 75-ій – Штогрін заштовхав м'яч у ворота після розіграшу штрафного.

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Після цього ЛНЗ примудрився вирвати перемогу. Наумець розігнав атаку з власної половини, самотужки протягнув до чужих воріт та не залишив шансів Варакуті. А крапку в грі поставив Олійник на 90+4, скориставшись помилкою Салюка.