Неожиданное поражение одесситов в видеообзоре матча Черноморец – ЛНЗ – 1:3
19:32 - Читати українською
ЛНЗ вырвал победу над Черноморцем в матче 16-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Черноморец – ЛНЗ на "Футбол 24".
завершено
Алексей Хобленко 52’
Владислав Наумец 83’
Денис Олейник 90+4’
52’ Алексей Хобленко
83’ Владислав Наумец
90+4’ Денис Олейник
Первый гол во встрече был забит аж на 52 минуте – Хобленко подхватил мяч после неудачной игры защитника и перебросил Варакуту. Черноморец отыгрался на 75-ой – Штогрин затолкал мяч в ворота после розыгрыша штрафного.
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После этого ЛНЗ умудрился вырвать победу. Наумец разогнал атаку со своей половины, самостоятельно протащил к чужим воротам и не оставил шансов Варакуте. А точку в игре поставил Олейник на 90+4, воспользовавшись ошибкой Салюка.
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