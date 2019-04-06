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Шахтар – Динамо: де дивитись матч Кубка України

17:32 475 Читать на русском
Шахтар – Динамо: де дивитись матч Кубка України
Шахтар – Динамо: де дивитись матч 1/4 фіналу Кубка України / ФК Шахтар

Донецький Шахтар приймає київське Динамо в поєдинку 1/4 фіналу Кубка України. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Динамо в рамках 1/4 фіналу Кубка України відбудеться 7 квітня на харківському ОСК Металіст. Початок зустрічі о 17:00.

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У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", починаючи з 16:15. Натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію кубкового матчу.

Відзначимо, що в УПЛ сезону 2018/19 команди обмінялися перемогами: у серпні Динамо мінімально здолало Шахтар вдома (1:0), а в листопаді "гірники" взяли реванш у "біло-синіх" (2:1) у Харкові. У липні вітчизняні гранди матчем за Суперкубок розпочали нинішній сезон. Тоді мінімальну перемогу здобули кияни.

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Теги
Кубок України Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар
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