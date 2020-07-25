Несенюк – про призначення Луческу: Краще пізно, ніж ніколи?

"Краще пізно, ніж ніколи? 28 листопада 2002 року київське Динамо грало у Стамбулі проти місцевого Бешикташа в рамках Кубку УЄФА. Наші повели 1:0, але суперник відповів трьома м’ячами – 1:3! Після чого у другій грі в Києві турки спокійно відстояли на 0:0 і пройшли далі.

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Динамо у тій грі очолював Олексій Михайличенко. А на чолі Бешикташа був… Мірча Луческу, у біографії якого ще не було тоді жодного Шахтаря. Ми тоді не звернули уваги на тренера, який тактично переграв Динамо за всіма статтями, маючи набагато слабший склад гравців. Зате на нього звернув увагу Ринат Ахметов, і за півтора роки здібний румун очолив тоді ще донецький Шахтар.

Далі ви все знаєте. Вчора Ігор Суркіс вирішив виправити свою помилку сімнадцятирічної давнини і таки запросив Луческу до Динамо замість Михайличенка. З одного боку вже ніби пізно, а з іншого – може краще пізно ніж ніколи", – написав Несенюк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, поразка в останньому турі від Колоса (0:2) змусила президента клубу Ігоря Суркіса відправити у відставку тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком і призначити на вакантну посаду несподіваного кандидата – екс-тренера головного суперника Динамо Мірчу Лучесу.

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